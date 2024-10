E’ morto Alberto Perino storico portavoce del movimento No Tav Una vita di battaglie da militante non violento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In uno degli ultimi cortei, il 15 giugno vicino a Susa, ha accompagnato i No Tav guidando la sua auto, piano piano, a passo d’uomo. Nonostante fosse molto malato,voleva essere presente a quella manifestazione fatta per denunciare i rischi di infiltrazioni della ‘ndrangheta nei lavori pubblici, dopo quanto emerso nell’inchiesta Echidna della Dda di Torino. E avrebbe voluto essere presente anche alle prossime proteste contro gli espropri di aree, terreni e case in cui sorgeranno i nuovi cantieri della Torino-Lione. Ci teneva, ma sapeva che forse sarebbero state le ultime azioni di unada. La notte del 3 ottobre,, 78 anni, a lungo leader e voce delNo Tav, è. “Il vuoto che ci lascia sarà incolmabile, si legge sul sito notav.info.