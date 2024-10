Dengue l’Unione europea tiene d’occhio Fano Casi stabili ma arrivano nuove disinfestazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Il focolaio fanese difinisce sotto osservazione da parte del. L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sta “seguendo con attenzione l’evoluzione di una vasta epidemia segnalata dalla regione Marche in Italia, con oltre 100confermati. È importante notare che la curva di incidenza nella regione evidenzia un trend decrescente”. Lo dice una fonte Ue. Iconfermati, intanto, passano da 102 a 105, a cui vanno aggiunti 14 probabili: tutti autoctoni. Sono i dati aggiornati forniti ieri dalla Regione. Nei prossimi giorni sono in programma altresu tutta la città, come conferma il sindaco Luca Serfilippi: “Seguiamo quantoto dal Piano nazionale Arbovirosi”.