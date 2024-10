Dalla mongolfiera alla stratosfera aerostatica e cultura aeronautica a Piacenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si terrà dall’11 al 13 ottobre presso la base militare dell’diSan Damiano la prima edizione della competizione sportiva diMilitare Balloon Cup –”. L’evento, unico in Europa e di rilievo internazionale, mira a valorizzare le capacità e le tradizioni dell’attraverso l'innovazione (poiché anche gli aerostati sfruttano le moderne tecnologie), il rispetto per l’ambiente (perché i palloni bruciano aria calda oppure utilizzano gas inerti più leggeri dell’aria) e soprattutto per i valori sportivi di questo sport. L’evento si inserisce anche nel progetto Valore Paese Italia, volto a promuovere il patrimonio pubblico e lo sviluppo sostenibile dei territori italiani.