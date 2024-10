Casa Urbani Fondazione Cariplo | Difficoltà dell' housing sociale sono legate al mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 04 ott. - (Adnkronos) - “Leche oggi incontrano i nuovi progetti diledel: costi di costruzione sempre più alti, costie aree o degli edifici da demolire e ricostruire molto elevati e anche il costo del capitale è molto più alto rispetto a quello che affrontammo 20 anni fa, quando partì questa esperienza. Penso chepossa aiutare la discussione tra le parti, pubbliche e private, del terzo settore, per creare le condizioni che aiutino ad affrontare questi problemi”.queste le parole del direttore generale di, Sergio, intervistato dall'Adnkronos in occasionee celebrazioni per il ventennale di- Fhs, nata nel 2004 su impulso diper rispondere alla crescente emergenza abitativa.