Calcio Dilettanti Pro Livorno a Perignano Mobilieri attendono la Sestese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pisa 4 ottobre 2024 – In Eccellenza si gioca la quinta giornata del girone di andata (ore 15 ild’inizio). Tre pisane in casa ed una in trasferta. Il Cenaia affronta al ‘Pennati’ gli ospiti del Fucecchio, mentre il Fratresattende la capolista ProSorgenti al ‘Matteoli’. Allo Stadio Comunale di Ponsacco iricevono la. La Cuoiopelli è in trasferta, attesa sul campo del Montespertoli. In Promozione girone A si gioca la quinta giornata di campionato (ore 15.30). Il San Giuliano è ospite del Firenze Ovest al ‘Paoli’ mentre l’Urbino Taccola attende ad Uliveto Terme la Larcianese. In Prima Categoria quarta di campionato (ore 15.30) col Tirrenia che al ‘Masoni’ di Fornacette attende il Ponsacco. Anche il Calci in casa: allo Stadio Comunale di Via Tevere arriva il Rosignano. In Seconda Categoria è quarto turno (ore 15.30).