Atp Shanghai | Arnaldi al terzo turno out Fognini

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Buona la prima per Matteonel torneo di, penultimo Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium. Il 23enne sanremese, n.36 del ranking e 29esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo, si è imposto in rimonta per 6-7(2) 6-2 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, sullo statunitense Zachary Svajda, n.131 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Matteo ha recuperato un set e un break di svantaggio vincendo dodici degli ultimi diciassette giochi.troverà alil vincitore della sfida tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.88 Atp, e il russo Daniil Medvedev, n.