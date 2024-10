7 ottobre sopravvissuto rave Nova | Lo rivivo tutti i giorni riportare ostaggi a casa

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 72023 Tomer Tzadik, 25 anni, era al festival musicale. Si trovava insieme a migliaia di altre persone non lontano dal confine con la Striscia di Gaza quando, alle prime luci dell’alba, i miliziani di Hamas attaccarono i partecipanti alcompiendo un vero e proprio massacro. Il bilancio fu di oltre 350 morti e una quarantina di persone prese ino. Tzadik rimase ferito gmente a un braccio in tre punti e riuscì a salvarsi dopo ore di fuga rocambolesca fra un nascondiglio e un altro. Ora è uno dei tanti testimoni che si è posto come obiettivo quello di condividere la propria esperienza per sensibilizzare il mondo in merito a quanto accaduto.