Vino Mostra mercato la 56esima edizione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E’ la festa per antonomasia che è nel Dna del borgo arroccato sulle colline della Bassa Val Di Cecina. E’ la kermesse che intreccia storia, produzioni locali, cultura dele stratificazioni di sapienza che trovano ramificazione sin dall’epoca Etrusca. Tradizioni che, a questa latitudine, si tramandano di generazione in generazione. A Montescudaio, arriva il 5 e 6 ottobre l’numero 56 delladel, la kermesse dedicata alla storica produzione dei vini Doc della zona. Oggi, alle 16.30, l’evento "Camminando di vigna in vigna", un tour che attraversa gli scorci mozzafiato del borgo e i suoi vigneti.