VIDEO – Calhanoglu il gol tra i migliori della Champions League!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Inter ha vinto con la Stella Rossa per 4-0 e ottenuto il primo successo in ambito europeo. Hakanha segnato, lariproduce ilsu X per un motivo. PERLA – Il 4-0 dell’Inter sulla Stella Rossa racconta tanto, anzi tutto,superiorità nerazzurra nella partita di martedì sera a San Siro. Solo nel primo tempo c’è stata storia, nel secondo tutto è filato liscio ed è proseguito in discesa a partire dal gol di Marko Arnautovic. Ad aprire la festa ci ha pensato Hakan, che ha segnato una delle sue punizioni più belle in carriera. Lalo ha riconosciuto con un post su X ha scritto qualcosa di particolare. Hakan Çalhano?lu ?Dušan Vlahovi? ? Tuesday and Wednesday Goal of the Day winners ?@Heineken #UCLGOTD pic.twitter.