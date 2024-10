Un Posto al Sole anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024 | aumenta il divario tra Mariella e Guido

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ledi Unaldal 7ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà iltra, che sembrerà farsi sempre più ampio. I due discuteranno per il mantenimento del piccolo Lollo. Nel frattempo giungerà a termine il processo per l’affidamento di Tommy, mentre Nunzio chiarirà la sua posizione con Rossella.Unaldiscutono per il piccolo Lollo Ormai la situazione trasarà irrecuperabile, e la coppia – nelle prossime puntate Unalin onda dal 7– si troverà a discutere per il mantenimento del piccolo Lollo.