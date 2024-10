Tesori da scoprire | nuova giornata dei castelli palazzi e borghi medievali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre 2024 si terrà unadei. L’iniziativa si propone come un’occasione perle tante bellezze che contraddistinguono la Bassa Pianura Bergamasca e la Media Pianura Lombarda. Per l’occasione i gioielli del territorio apriranno le porte e i portoni al pubblico, con eventi, visite guidate, concerti e aperitivi abbinati. In programma tanti eventi legati al Medioevo e non solo con spazi per pic-nic, concerti, mostre e aperitivi che renderanno magica l’esperienza di visita. Come sempre saranno i visitatori a scegliere in autonomia qualivisitare, sulla base di tutte le informazioni che si trovano su www.pianurada.it con orari, costi, durata visite e i recapiti per le prenotazioni. Tutti i dettagli cliccando qui.