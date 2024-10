Sole e Baleno il teatro anarchico e brechtiano di Pietro Babina sfida potere e dissenso omologato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Il banco vince sempre”. Bisogna avere molto coraggio nell’evocare spirito e poetica di Bertold Brecht, come l’allegorica e vigorosa osservazione di “quell’ambigua verità” a cui ci ha abituato, e a cui ci ha inchiodato, ilin ogni sua forma. Il drammaturgo e attorecon(Una favola anarchica) compie un miracolo moltoproprio nell’epoca di un mercato politico ideologico asfittico e marchettaro delitaliano contemporaneo (i denari pubblici arrivano se le drammaturgie sono consone al conflitto conformista da talk show): creare un corto circuito tra inganno strafottente dall’alto e purezza idealistica dal basso. E per farlo ha bisogno di riferimenti umani e storici intonsi che non possono essere confusi con il quadretto candido delle fittizie dicotomie destra-sinistra del Novecento.