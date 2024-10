Situazione critica a Milano il Lambro rischia di esondare | violentissimo nubifragio VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Maltempo a, ilall’alba del 3 ottobre: la città, proprio come accaduto nelle stesse ore a Genova, si è risvegliata sotto una vera e propria bomba d’acqua, che ha portato intensi temporali, disagi e preoccupazioni per l’innalzamento dei livelli dei fiumi. In poche ore, la città è stata sommersa da piogge torrenziali, con accumuli di circa 40 millimetri d’acqua, provocando un’impennata dei livelli dei fiumi Seveso e. Laha messo in allarme residenti e autorità locali, costrette a monitorare attentamente l’evolversi del maltempo. Vediamo qual è, ora, la. Allerta fiumi: ile il Seveso in piena Uno dei problemi più urgenti è stato l’innalzamento improvviso del fiume, che ha raggiunto livelli critici.