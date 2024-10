Silvio Campara salva Chiara Ferragni dal disastro? Amore e affari si mescolano di nuovo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sembra essere arrivato nella vita diper risollevare le sorti della sua immagine e delle sue aziende: cosa succede? I prossimi mesi saranno delicatissimi per l’imprenditrice digitale: innanzi tutto ci sarà da sbrogliare la situazione con l’ex marito Fedez; alla fine di ottobre i due potrebbero già ufficializzare la fine della loro relazione con un accordo raggiunto dai rispettivi avvocati. Ancora, poi, ci sarà da occuparsi della questione relativa al Pandoro-Gate, che trascinerà in tribunale l’influencer di Cremona. Ricordiamo, infatti, cheè indagata per truffa aggravata e la chiusura delle indagini potrebbe presentarsi proprio in questi giorni. Il mese prossimo, dunque, il PM che si occupa del caso deciderà se rinviarla a giudizio o chiedere la totale archiviazione. Infine, poi, ci sarà da pensare alle sue aziende.