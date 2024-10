Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato lontani al GF | lei si sfoga con Javier

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In queste ore,si è lasciata andare a delle confessioni conMartinez nella casa del Grande Fratello. La ragazza sembra essere divisa tra due coinquilini,appunto e. Se con il primo le cose sembrano essere decisamente più semplici e fluide, lo stesso non può dirsi di. A tal riguardo, la ragazza ha avuto uno sfogo. Lo sfogo disuconMartinezsi è confidata conMartinez in queste ore al Grande Fratello. La ragazza ha ammesso di essere un po’ in confusione a causa dell’allontanamento dinei suoi riguardi. Malgrado i due si siano detti di provare un interesse reciproco, le cose stanno prendendo una piega differente.