Schinas | Allarme europeo per 7 ottobre

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 19.50 "Questo G7 avviene in un momento difficile. L'Europa ne è pienamente consapevole. Ci sono due tipi di minacce cui siamo particolarmente esposti: il terrorismo jihadista e le interferenze di paesi esteri. Stiamo raccogliendo informazioni in vista di lunedì, anniversario del 7". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Margaritis. "Ci stiamo preparando contro la possibilità di un flusso di rifugiati dal Medio Oriente, in particolare da Cipro" che è il paese Ue più esposto.