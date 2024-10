Sanità da Viareggio la sperimentazione degli ospedali virtuali Cosa sono e come funzionano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Parte dala rivoluzionein Italia. Un progetto che promette di trasformare il sistema sanitario e che si ispira al modello del Mercy Virtual Hospital, attivo dal 2015 negli Stati Uniti. La struttura, di circa 1000 metri quadri, sarà la prima nel nostro Paese e punta a generare un risparmio di 211 milioni di euro per la Regione Toscana. Dopo, sarà il turno di Como e Cosenza, secondo il piano già definito.Leggi anche: Torino, trapianto cuore e fegato insieme: è la prima volta in Italiafunziona un ospedale virtuale I pazienti potranno ricevere cure mediche senza recarsi in ospedale. Videochiamate, email, chat e app mobili permetteranno di gestire le visite, monitorare la salute, ottenere prescrizioni e affrontare malattie croniche. Un team medico virtuale seguirà costantemente i pazienti con visite di follow-up e assistenza continua.