Royal Family William e Kate scippano il business a Harry e Meghan Sfida di famiglia negli USA | i Reali pronti a conquistare l’America

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sembrerebberoa fare affariUSA: l’approdo in America agitaMarkle. Il retroscena. Porte girevoli a Buckingham Palace. LaReale Inglese si prepara a un cambiamento: espansione voluta anche da Carlo III che si affida spesso alle direttive dei nuovi Principi di Galles., infatti, sono i principali referenti di Carlo e Camilla. Un vero e proprio costante passaggio di testimone.(Ansafoto – Cityrumors.it)Carlo, nello specifico, si è insediato relativamente da poco in qualità di Re. Essendo, tuttavia, avanti con l’età,si preparano a raccogliere la sua eredità. Anche dal punto di vista economico, le direttive sono in mano – per così dire – alla coppia. Carlo e Camilla si fidano ciecamente e li lasciano fare.