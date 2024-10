Porcino albino nei boschi della Garfagnana L’incredibile scoperta dello chef | Una vera rarità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bagni di Lucca (Lucca), 3 ottobre 2024 – Stefano Chiappelli,38enne originario di Bagni di Lucca, cerca (e trova) funghi da quando aveva 5 anni. “Una grande passione che mi ha trasmesso la mia famiglia, fin da piccolo mi hanno portato a fare passeggiate neivicino casa e da qui è nato quello che poi si è trasformato nel mio hobby preferito”. E proprio a casa, di ritorno da una spedizione neitra la Media Valle e lacon l'amico e collega di raccolta Kristian, Stefano ha portato una: “Martedì scorso, il primo giorno di ottobre, siamo andati in cerca, ma il tempo non prometteva bene. Arrivati nella macchia iniziava già a essere buio, la nebbia è scesa e si è alzato il vento. Abbiamo tirato a raccogliere il più possibile i funghi bene in vista e siamo rientrati evitando rischi.