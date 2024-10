Pioggia e freddo hanno le ore contate nel weekend torna il sereno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - Entra nel vivo sull'Italia una fase di maltempo con un vortice depressionario associato a una goccia d'aria fredda in quota. Nelle prossime ore sono previsti piogge e temporali anche intensi sulle regioni del centro-nord, e in serata il peggioramento meteo raggiungerà anche il sud. Atteso un calo delle temperature nei prossimi giorni con valori fino a 3-5 gradi sotto la media. Con l'arrivo del primodi ottobre si prevede però un miglioramento, grazie a un promontorio anticiclonico in espansione verso il Mediterraneo centrale. L'anticiclone porterà tempo asciutto anche nella prima parte della prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rilevano che il mese di ottobre - almeno la prima metà - mostrerà tratti tipicamente autunnali alternando perturbazioni atlantiche foriere di piogge e rimonte anticicloniche.