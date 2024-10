Osteria Poerio – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Via Alessandro, 27 – 00152Telefono: 06/58332851 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 13/20€, primi 14/20€, secondi 18/25€, dolci 6/8€ Chiusura: mai OFFERTA Aumento di voto per questo elegante ristorante che solo per vezzo conserva il nome di. Gestito da decenni dalla famiglia Fiori, si mantiene fedele a piatti tradizionali seppur con qualche innovazione. L’affidabilità della cucina, costante negli anni, assieme alla vastità della cantina e soprattutto dei distillati, è una garanzia per il cliente. Dopo il cestino con quattro tipi di pane fatto in casa – alla curcuma, bianco, integrale e focaccia -, abbiamo ordinato un’insalata di polpo, morbidissimo, accompagnato da patate leggermente secche, e delle melanzane alla parmigiana ricche di gusto e in porzione davvero generosa.