Men in Black il regista svela | Una flatulenza di Will Smith ci ha costretto a evacuare il set per tre ore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Esseri chiusi in uno spazio ristretto e sigillato insieme anon è consigliabile secondo ilBarry Sonnenfeld. Incidenti improbabili sul set ne abbiamo? Barry Sonnenfeld, alla guida della popolare saga dei Men in, ha descritto un momento davvero imbarazzante della lavorazione dell'action fantascientifico in cui è statoa faril set per tre ore. La causa? Unadi. Ospite del podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa, Sonnenefeld ha ricordato chee la sua costar Tommy Lee Jones, che interpreta l'agente K, stavano girando una scena in cui un'auto su cui stavano viaggiando ad altissima velocità si trasforma. Per realizzare la scena, Jones, 78 anni, e, interprete dell'Agente