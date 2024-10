Medioriente | leader G7 stop ostilità Libano soluzione diplomatica unica via

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Siamo profondamente preoccupati per la situazione in. Ricordiamo la necessità di una cessazione dellequanto prima per creare spazio per unalungo la Linea Blu, in linea con la Ri1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa è l’via per allentare durevolmente le tensioni, stabilizzare il confine Israele-, ripristinare completamente la sovranità, l’integrità territoriale e la stabilità dele riportare i cittadini sfollati alle loro case con sicurezza e protezione da entrambe le parti”. Lo si legge nella dichiarazione deidel G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente dopo la conferenza telefonica convocata ieri dalla premier Giorgia Meloni. “Esortiamo tutti gli attori – si trova ancora scritto – a proteggere le popolazioni civili.