Mattia Bellucci può diventare il decimo italiano in top100 nel ranking ATP | cosa deve fare a Shanghai

(Di giovedì 3 ottobre 2024), dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto anche all’esordio nel tabellone principale delloMasters 2024 di tennis: l’azzurro, che nella classifica mondiale occupa il 101° posto, a causa degli scarti, però, sta perdendo posizioni in classifica. Con la vittoria odiernaha guadagnato 30 punti, che si vanno a sommare ai 20 ottenuti per aver superato le qualificazioni, ma lunedì 14 ottobre ne scarterà 84, perdendo i punti dei Challenger di Malaga ed Alicante del 2023. L’nel secondo turno se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, ed in caso di successo salirà a quota 560, soglia che al momento varrebbe il 100° posto virtuale. Nel caso in cui il piazzamento dell’azzurro dovesse essere confermato, l’Italia lunedì 14 ottobre avrebbe 10 tennisti in top 100.