Marsiglia | Benatia sospeso tre giornate per commenti offensivi verso l’arbitro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Commissione disciplinare della Ligue 1 ha deciso per una sospensione di trenei confronti di Medhi, consigliere del presidente delPablo Longoria. L’ex difensore marocchino, passato anche in Italia tra Udinese, Roma e Juventus, aveva aggredito verbalmenteBenoit Bastien nel corso della gara del 22 settembre contro il Lione, dove era stato espulso Balerdi dopo 5?. Nell’intervallo della partita,ha urlato al: “Lacazette ha subito un fallo all’inizio. Due falli di Balerdi e gli date il cartellino rosso. Cominciate a rispettarci. Non prendete la gente per matta“. Dopo la partita poi ha insinuato che lo stesso avesse orchestrato un complotto contro il suo club.