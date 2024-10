Mangia pasta col pesto e finisce ricoverata in psichiatria La storia assurda di una studentessa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)un piatto diale la ricoverano in. È stata la stessa ragazza protagonista di questadisavventura, unaErasmus, a raccontare quanto è avvenuto. Lo riporta Libero Quotidiano: dopo averto in un ristorante di Milano la giovane, di origini spagnole, si è sentita male e dopo una serie di eventi del tutto inattesi si è ritrovata in ospedale in un reparto psichiatrico. Laha voluto raccontare questo preoccupante episodio su TikTok, la nota piattaforma dove chiunque può caricare video. “Era una giornata come tante – ha spiegato la ragazza – prima di andare a lezione ho deciso dire qualcosa”. La giovane ha scelto un piatto dialin un ristorante: inizialmente non c’è stato alcun problema, ma poco dopo, mentre stava tornando a casa in tram, ha accusato il malessere. Leggi anche: “Stavo malissimo”.