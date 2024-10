Maltempo scatta l’allerta rossa | timore di nuovi disastri evacuazione per intere aree

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è tanta paura nella regione italiana perper il, diramata nelle scorse ore. La popolazione è costretta a prepararsi al peggio, visto che recentemente hanno già subito una vera e propria tragedia causata dall’alluvione. E in questo caso sono già state fatte delle evacuazioni nella speranza di limitare i danni. La regione italiana è in ansia per questa nuova allertaper il, che potrebbe provocare gravi conseguenze. Dalle ore 12 del 3 ottobre fino a mezzanotte del 4 ottobre occorrerà fare moltissima attenzione alle precipitazioni intense. L’Arpae e la protezione civile temono una criticità idraulica. Non sono da escludere purtroppo le frane, nonché l’incremento del livello dei fiumi della parte centro-orientale.