LIVE Monaco-Olimpia Milano 22-10 Eurolega basket in DIRETTA | pessimo primo quarto per i milanesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-12 Subito due liberi di LeDay. FINISCE IL! Inizio disastroso di, che tira 4/15 dal campo e che si trova sotto di dodici punti. Serve subito una reazione da parte della squadra di Messina. 22-10 Bolmaro purtroppo pesta la riga sulla tripla uscendo dal blocco, però è un canestro importante per l’argentino e per. 22-8 Okobo con altri due facili in penetrazione. 20-8 Diallo non sbaglia dalla lunetta. 18-8 Arresto e tiro di Brooks, che segna anche lui i primi due punti a. 18-6 Bravissimo LeDay che prende il centro dell’area e segna due punti alzando la parabola. 18-4 Papagiannis si butta indietro e fa anche lui canestro.già sul -14. 16-4 Dentro il libero di Diallo. 15-4 Diallo segna con il fallo di McCormack. Unper. Timeout di Messina.