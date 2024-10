L' Eroica cresce l’attesa | migliaia di iscritti La prima partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gaiole in Chianti (Siena), 3 ottobre 2024 – Sarà festa per le vie di Gaiole in Chianti già a partire da domani venerdì 4 ottobre con ledi ciclisti(sono quasi 9.000) che invaderanno la provincia di Siena e le strade del Chianti. Dopodomani sabato 5 ottobre il via ufficiale alla manifestazione con in programma i percorsi più lunghi, mentre domenica ci saranno i tracciati più corti, tra i quali anche quello dedicato ai 100 anni della radio. Grande animazione naturalmente ai vari villaggi predisposti, con le bellissime biciclette che concorrono al "Concorso d'Eleganza", i simpaticissimi protagonisti del "Concorso Barba e Baffi", le vetrine del paese che testimoniano un amore antico per il ciclismo. Alle ore 17, la proiezione del docufilm che il giornalista RAI Franco Bortuzzo ha dedicato a Ottavio Bottecchia, primo italiano vincitore del Tour de France.