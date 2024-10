Lazio sul velluto contro il Nizza in Europa League brutto ko per la Roma La Fiorentina vince in Conference

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è appena concluso con un bilancio agrodolce per il calcio italiano un giovedì dedicato ad, rispettivamente seconda e terza competizione continentale per club.erano impegnate nel secondo turno della regular season di, mentre lafaceva il suo debutto nellaPhase della. La copertina di serata in chiave azzurra è tutta per ladi Marco Baroni, che surclassa ilallo stadio Olimpico imponendosi con uno schiacciante 4-1 grazie alla doppietta di Castellanos e ai gol di Pedro e Zaccagni (su rigore). Secondo successo consecutivo stagionale indunque per i biancocelesti, che restano a punteggio pieno nel gruppo delle prime della generale.