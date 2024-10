La favolosa storia di Barbiana in un cartoon Don Milani e i suoi ragazzi esempio per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Cara mamma, la grandezza d’una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt’altre cose. E neanche le possibilità di far del bene si misurano sul numero dei parrocchiani". Quando donscrive questa lettera è arrivato ada venti giorni e ha già deciso di restare. Quello che doveva essere l’esilio di un pensatore scomodo, ruvido, a tratti urticante, diventa una via del Signore. E ora ladel Priore nato ricco e fattosi povero per un Amore più grande, rivive in un film di animazione. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, RaiPlay propone in esclusiva assoluta dopodomani, sabato, “Ladi”, prodotto da Rai Kids. A dare la voce a don Lorenzoè l’attore Flavio Insinna (nella foto).