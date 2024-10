Juve lungo stop per Bremer lesione del crociato Intanto Conceicao brilla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Torino, 3 ottobre 2024 – La brutta notizia era nell’aria ed è arrivata. Saràlodi Gleisonche si è infortunato ieri sera a Lipsia nella seconda giornata di Champions League. Responso duro dagli esami strumentali e comunicatoche non lascia spazio a dubbi:del legamentoanteriore sinistro. Il difensore brasiliano dovrà dunque operarsi nei prossimi giorni e poi partirà ilrecupero che lo vedrà in campo solo nel 2025. Una brutta botta per Thiago Motta, che perde il miglior difensore in squadra, e per il giocatore, che dovrà avere grande forza mentale per rientrare quanto prima. Da verificare quale sarà la strategia del club, se cioè si proverà a guardare il mercato svincolati, d'altrondeera un titolarissimo, o se si aspetterà gennaio.