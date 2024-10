Ira pro life su Melania ' sbaglia su aborto indebolisce Trump'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'uscita dia favore dell'ha suscitato delusioni e critiche nel mondo pro. "ha avuto la possibilità di ispirare con il suo libro, ma invece ha scelto di promuovere un femminismo corrotto che mette le donne in guerra con i propri corpi", ha detto a Newsweek Kristan Hawkins, presidente di Students forof America, assicurando che non comprera' una copia del libro. L', a suo avviso, è "l'opposto dell'emancipazione, poiché alle donne viene detto che non riescono a bilanciare il dono dei figli e la carriera, quindi devono sceglierne uno. Cristo ci aiuta a prosperare a casa, a scuola, al lavoro, come madri e persino come modelli di ruolo, Che opportunità persa per ispirare una generazione di giovani donne".