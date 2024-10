Infortunio Bremer verdetto pesantissimo dopo gli esami | Motta nei guai

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Juventus gelata dall’esito deglia cui si è sottoposto oggi, ko contro il Lipsia. Tegola pesante per. E’ costata cara, alla Juventus, la vittoria ottenuta ieri ai danni del Lipsia nella seconda giornata della nuova Champions League. Il match, tra le altre cose, è stato caratterizzato infatti anche dagli infortuni di Gleisone di Nico Gonzalez. Il brasiliano, nella mattinata odierna, si è recato presso il J-Medical per sottoporsi ad una serie distrumentali il cui esito ha confermato tutti i timori espressi da Thiagonella conferenza post-match. Gleisonsi è fatto male ieri (LaPresse) – TvPlay.itGliodierni, in particolare, hanno fatto emergere una lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro. Tradotto: stagione già conclusa per