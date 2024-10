In Campania aumentano le infezioni in ospedale e le aggressioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon una media stimata che varia tra il 5% e il 15% dei pazienti ricoverati inche sviluppano almeno un’infezione correlata all’assistenza (Ica), la sicurezza ospedaliera e la gestione del rischio infettivo si confermano tra le priorità più urgenti per il sistema sanitario nazionale ed europeo. È questo uno dei temi al centro dell’edizione 2024 del convegno “Sicuro”, promosso dall’Osservatorio salute lavoro del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-osha), Inail, la Direzione della Prevenzione della Regionee gli enti di pertinenza, tra cui Asl, strutture ospedaliere e società scientifiche. Il convegno si tiene oggi e domani al Centro di Bioteclonogie della Federico II, al Policlinico di Napoli.