I Coma Cose si sono sposati a Milano | l’annuncio era stato dato al Festival di Sanremo 2023

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo avevano annunciato aldie oggi isi. Fausto e California sidetti sì a Palazzo Reale. IsiFausto e Francesca, il noto duo musicaleconvolati a nozze.era giàdurante ildi, quando durante una conferenza stampa era stata posta una domanda a riguardo. Fausto Lama e California – pseudonimo di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano – in quel caso avevano spiegato: “Abbiamo deciso di sposarci, ma non aspettiamo un bambino”. In seguito, Francesca, aveva raccontato anche il momento della proposta: “Ad un certo punto gli ho detto “ma che ne pensi se ci sposassimo davvero”, quindi la proposta gliel’ho fatta un po’ io in realtà, poi lui invece è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo”.