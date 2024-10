Grande Fratello Ilaria Clemente ritorna in Casa e conferma la gravidanza | Diventerete tutti quanti zii

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alfonso Signorini,to al timone del, anche per l’edizione 2024/2025, ha aperto la puntata del 3 ottobre 2024, come sempre, salutando il pubblico televisivo e le due opinioniste del reality show: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Ma, subito dopo, si è passati al vivo delle dinamiche dellacon un faccia a faccia in Mistery Room tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. La lite tra le due, in ogni caso, non sembra poter raggiungere una soluzione a breve, anzi, i toni, durante il confronto, non si sono per nulla pacati., invece, ha fatto, finalmente rientro al, ma solo momentaneamente, visto che ha svelato di aver scoperto di essere incinta.