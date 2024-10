Garage interrati al Vomero il progetto riparte | è di nuovo scontro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutial, ilsi muove dopo un lungo stallo. Ma ripartono anche le polemiche, intorno ai box di piazza degli Artisti. L’ennesima frenata all’idea c’è stata poco più di un anno fa. Il, mai però accantonato, si è impantanato a causa di un albero. Sulla Phytolacca in piazza, infatti, è stato apposto un vincolo monumentale. Per tutelarla, l’aiuola è stata allargata e recintata. Tuttavia, i lavori hanno comportato modifiche aldei parcheggi. Fonti qualificate parlano di una “versione ridotta”, l’ultima rimasta in campo. Nel contempo, confermano l’intenzione di realizzarlo del Comune di Napoli. Una scelta radicata nella convenzione con la concessionaria, cooperativa Napoli 2000, stipulata dall’amministrazione nel 2017. All’intesa di 7 anni fa si è giunti all’esito di un iter conflittuale, durato molti anni.