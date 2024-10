FOTO Sport e salute l’Unisannio inaugura il corso di Laurea in Scienze Motorie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon una programmazione accademica che guarda al futuro, si apre un nuovo capitolo per l’Università degli Studi del Sannio che stamani hato ildiinper loe la. L’incontro, tenutosi presso il PalaUnisannio in via dei Mulini, ha visto presenziare esponenti del mondo accademico eivo. L’apertura è stata affidata al rettore Gerardo Canfora che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo performativo, in grado di rispondere alle crescenti esigenze del settoreivo e del benessere psicofisico: “Al momento abbiamo circa 180 preiscritti, oltre a coloro che rientreranno tra gli ammessi della seconda selezione. Questa iniziativa apre la strada verso una area completamente nuova volta al benessere delle persone oltre che alla praticaiva – ha detto -.