Floricoltura Moretti Bergamo | dalla casa ai grandi eventi il garden che trasforma ogni spazio con eleganza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) - Con una vasta selezione di piante da interno ed esterno, bonsai, piante grasse ed esotiche, ildi Gorle non solo impreziosisce gli ambienti domestici ma offre anche soluzioni su misura perprestigiosi e showroom., 3 ottobre 2024.Piante sempre più protagoniste negli ambienti domestici: il tocco verde innon rispecchia solo una maggiore sensibilità per la natura o un modo per rendere l'abitazione più accogliente, ma è considerato un complemento d'arredo a tutti gli effetti. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'autentica riscoperta delle piante. Il piacere di avere il verde ino di arredare balconi e giardini è tornato di moda anche grazie a una crescente attenzione verso il green e alla maggiore facilità di cura rispetto al passato, quando le piante erano considerate poco pratiche da gestire.