Fattore Campo una nuova area sport a Palermo | presenti due calciatori rosanero | FOTO

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata una giornata speciale quella organizzata da BKT, Title Sponsor della Serie BKT da sei anni, per celebrare l’inaugurazione del quarto progetto vincitore dell’iniziativa di Responsabilitm Sociale d’Impresa, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città protagoniste della Serie BKT. Durante ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare a un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore. BKTpremia è infatti il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di aggiudicarsi numerosi premi, tra cui maglie e palloni ufficiali. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica speciale di, che a fine anno decreterm le squadre vincitrici.