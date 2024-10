Europei B di Rugby in Carrozzina l’Italia è grande con l’Austria | la vittoria è di 68-30

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arriva la secondadeldelinagliB, che si stanno svolgendo in Finlandia. Dopo il trionfo d’esordio con la Repubblica Ceca (leggi qui),ha replicato il successo connella seconda uscita in competizione. Gli Azzurri si sono imposti per 68-30, con un gioco di grandissimo livello. Il racconto della gara e le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it La partita è iniziata subito con un’Italia aggressiva e determinata: il primo punto è arrivato dopo soli 7 secondi! Il primo tempo si è chiuso 16 a 7 per gli Azzurri, che hanno poi continuato a macinare gioco e punti nelle frazioni successive (31 a 17 al secondo tempo; 51 a 22 al terzo). Nel secondo tempo, il trio Raourahi-Girardello-Battistella ha dato spettacolo, seminando gli avversari con azioni spettacolari.