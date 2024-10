Europa League Elfsborg-Roma 1-0 | prima sconfitta stagionale per Juric

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Trasferta deludente per lain Svezia, che incassa lasotto la guida di. I giallorossi perdono 1-0 alla Boras Arena contro l’, in un incontro della seconda giornata di, rendendo più complicata la loro corsa nella competizione. La rete decisiva è stata realizzata da Baidoo su rigore al 44?, permettendo così agli svedesi di salire a 3 punti in classifica, mentre laresta ferma a 1. Tra tre settimane, i capitolini affronteranno in casa la Dinamo Kiev, mentre l’visiterà il Galatasaray. La partita Il match inizia al 3? con laazione significativa, quando lasi muove da destra a sinistra, Angelino crossa, ma Petteon para con sicurezza. Al 15?, l’si avvicina al gol con Zeneli, la cui conclusione diagonale viene parata in angolo da Svilar.