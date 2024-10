Eurolega su il sipario L’Olimpia volta pagina e punta forte sulla coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Sandro Pugliese Inizia quest’oggi l’avventura indelMilano. Obiettivo primario quello di tornare nei playoff dopo le delusioni delle ultime due stagioni. Che sia direttamente nelle prime 6 o attraverso i play-in (dal 7° al 10° posto) cambia relativamente. L’esordio è fissato per le 19.00 sul campo del Monaco (Salle Gaston Medicin), la formazione di Montecarlo che ormai è diventata una realtà a livello continentale. "Cominciamo una competizione di alto livello e molto dura - tratteggia coach Ettore Messina - ognuno di noi per 34 partite dovrà essere concentrato, attento ai dettagli e dediti agli interessi della squadra. In prestagione, e fino alla partita di Trieste, abbiamo dimostrato di possedere buoni mezzi, ma dobbiamo farlo in ogni partita e per 40 minuti soprattutto in trasferta e contro avversari di rango come il Monaco contro cui debuttiamo".