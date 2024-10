Elfsborg-Roma 1-0 Juric | Tante cose positive non ho visto confusione Passi in avanti impressionanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “La squadra ha fatto, ha mosso bene la palla, ma c’è da migliorare su alcuni aspetti, come le ripartenze. Hooccasioni, tanto gioco, ma non siamo riusciti a fare gol e lo accettiamo. Non ho”. Lo ha detto a Sky il tecnico della, Ivandopo la sconfitta esterna in Europa League contro l’. “Con Dovbyk siamo riusciti a smistare palla a Pellegrini e agli altri. Ci sono particolari da migliorare, ma a livello globale hointeressanti con il gioco e l’occupazione degli spazi. Il risultato è negativo, ma non voglio buttare tutto”, ha aggiunto l’allenatore giallorosso. “Ho una rosa che ha qualità e devo tirare fuori il meglio. Adesso dobbiamo concentrarci sulle partite e sulla prossima contro il Monza. Secondo me abbiamo fattoinsul gioco.