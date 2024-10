Effetto Conte anche sull’Umbria Nel silenzio di Schlein pure Proietti scarica Renzi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E adesso sono guai per Elly. La partita ligure per il “fu campo largo” ormai è chiusa, perché le liste sono già state depositate. Italia viva ha deciso di fare un passo indietro. Ma in Emilia-Romagna e in Umbria la segretaria del Pd dovrà scegliere, o quantomeno trovare un compromesso, fra il M5S che non vuole Matteoe Matteoche non intende andarsene. Almeno in Emilia Romagna. “Alle regionali ci presenteremo a fianco” del candidato di centrosinistra “De Pascale – ha detto– con i nostri candidati e con il nostro simbolo, come già concordato”. Parole pronunciate dopo lo strappo definitivo del leader del M5S, Giuseppe. “Il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera”, ha detto a Bruno Vespamartedì sera, escludendo categoricamente che in Emilia Romagna e in Umbria i pentastellati possano accettare di stare assieme a Italia Viva.