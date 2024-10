Dragon Ball | Sparking! Zero riceve lo spettacolare Cinematic Trailer carico di scontri ed onde energetiche

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bandai Namco ha pubblicato ildi, consentendo di conseguenza ai fan di vedere lasequenza introduttiva del nuovo ed attesissimo capitolo di Budokai Tenkaichi. Come sarebbe stato lecito attendersi, questo nuovodiinclude tanti dei personaggi che comporranno il roster di lottatori del titolo, intenti a dare vita aincredibilmente spettacolari, in pieno stile dell’opera di Akira Toriyama. Ricordiamo checonsente di vivere glileggendari della serie Budokai Tenkaichi, con oltre 180 personaggi provenienti direttamente daZ,Super,GT e persino da alcuni film della serie, ponendosi di conseguenza come un’esperienza completa per ogni fan della serie.