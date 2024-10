Chiediamo sacrifici Manovra 2025 in arrivo più tasse | l’annuncio del ministro Giorgetti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Non esistono contributi volontari delle aziende, quello che esiste è la stella polare che è l’articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alla propria capacità. Stiamo per approvare una legge di bilancio che chiederàa tutti”. Sono le parole deldell’Economia, Giancarlo, in un’intervista rlasciata per il forum ‘Future of Finance: Italy Economic Outlook 2024’ organizzato da Bloomberg. Dichiarazioni che hanno avuto conseguenze sulla Borsa di Milano, con il Ftse Mib che cede l’1,5%. Ilha anche detto che sta pianificando un’ulteriore vendita della quota di Mps entro la fin dell’anno. Il titolo dell’istituto sta cedendo il 2,8%, la peggiore del listino però è Saipem in calo del 5,2% con Stellantis in ribasso del 4,2%.