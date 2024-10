Bianca Balti mostra la cicatrice dopo l’asportazione del tumore alle ovaie | La vita è bella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)affronta la battaglia più difficile con il sorriso e un messaggio di speranza.l’annuncio dell’operazione per la rimozione di unovarico al terzo stadio, la top model ha condiviso con i suoi follower una serie di foto sui social, dindo il suo spirito combattivo e il suo ottimismo. “La” è l’hashtag che accompagna i suoi post, un mantra checontinua a ripetere mentre si prepara alla chemioterapia, che inizierà il 14 ottobre. Tra le immagini pubblicate, spicca quella chela lungasulla pancia, segno tangibile della recente operazione. La modella non nasconde nulla, ma anzi, decide di affrontare la malattia con trasparenza e forza, rendendo partecipi i suoi fan del percorso di convalescenza. Altre foto la ritraggono insieme alla famiglia, in particolare con il padre, in un momento di intimità e sostegno reciproco.