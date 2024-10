Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)DEL 02 OTTOBREORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE, RESTANO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA, IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA. SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE TRIONFALE. INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCONE NEL NODO DIÈ ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA-TERMINI ETIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA.