Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE, RESTANO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA, IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA. SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE TRIONFALE. INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLazioNE NEL NODO DI Roma È ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA Roma-TERMINI E Roma TIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 19:45 - INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA È ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA ROMA-TERMINI E ROMA TIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA. VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:45 - SULLA ROMA-FIUMICNO CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma